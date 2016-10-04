Переселенцы-инвалиды вынужденно покинули пансионат в Одессе и вернулись в зону АТО (фото)

Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель главы Донецкой ОВЦА Игорь Стокоз.

"Решили не ждать окончания ремонта в "Святых Горах" и самостоятельно добираются до дома", - говорится в его сообщении.

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Стокоз отметил, что 4 октября утром они прибыли поездом Одесса-Константиновка.

"53 инвалида будут временно размещены в другом корпусе. После окончания ремонта мы примем всех, кто еще пока остается в "гостеприимной" Одесской области", - рассказал представитель Донецкой ОВГА.

Ранее аналитики отмечали, что значительная часть из числа внутренне перемещенных лиц - 75% - относятся к социально уязвимым группам: дети, студенты, пенсионеры, инвалиды.