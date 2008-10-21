Детская преступность падает

Министерство внутренних дел Украины отмечает снижение преступности среди несовершеннолетних на протяжении 9 месяцев этого года.

Об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве сообщил заместитель начальника департамента криминальной милиции по делам несовершеннолетних Алексей ЛАЗАРЕНКО.

По его словам, на протяжении указанного срока уровень детской преступности снизился почти на 14% (из 14035 преступлений за аналогичный период прошлого года до 12099).

Кроме того, почти на 18% уменьшились количество тяжких и особо тяжелых преступлений, совершенных несовершеннолетними. В частности, зафиксировано меньше на 2,7% количество совершенных подростками умышленных убийств, на 14,6% - нанесение умышленных тяжелых телесных повреждений, на 43% меньше зафиксировано совершенных детьми изнасилований, грабежей – на 16% меньше, также на 21% уменьшилось количество разбоев совершенных несовершеннолетними.

В то же время, к административной ответственности за невыполнение обязанностей относительно воспитания своих детей привлечены 1412 взрослых и вынесено 854 официальных предостережений о недопущении насилия в семье.

Как отметил А.ЛАЗАРЕНКО, «руководство департамента уделяет значительное внимание вопросам противодействия и предупреждения детской преступности, изучению позитивного опыта иностранных коллег».

В частности, департаментом криминальной милиции по делам несовершеннолетних внедряется ряд проектов, предусматривающих работу с детьми, которые еще не совершили правонарушения, но отличаются своим поведением к их совершению; предусматривает работу с детьми, которые нарушают признанные в общих чертах нормы поведения, за что предусмотрена административная ответственность. Также эти проекты касаются работы с подростками, которые уже совершили преступление с целью помочь устранить причины неадекватного и опасного для общества их поведения.