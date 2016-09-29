Конфликт между ГПУ и НАБУ: Грицак заверил, что расследование идет достаточно эффективно

"Пожалуй, сегодня некорректно отвечать на этот вопрос. Скажу так - дело расследуется достаточно эффективно", - заявил Грицак, передает 112 Украина.

По его словам, следователи СБУ предлагают отстранить фигурантов дела с обеих сторон от исполнения обязанностей, чтобы они не могли оказывать давление на следствие.

"По результатам расследования будет отчитываться наше следствие", - подчеркнул глава СБУ.

Ранее генеральный прокурор Украины Юрий Луценко передал расследование всех правонарушений в ходе конфликта ГПУ и НАБУ Службе безопасности Украины.

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Как сообщал УНИАН, 12 августа сотрудники департамента ГПУ по расследованию особо важных дел в сфере экономики незаконно задержали и в течение 11 часов без составления протоколов задержания удерживали в нем двух сотрудников оперативно-технического подразделения Национального антикоррупционного бюро. Сотрудники НАБУ на конспиративной квартире рядом с указанным департаментом ГПУ осуществляли наблюдение за прокурорами в рамках нескольких уголовных производств. Задержанные сотрудники НАБУ сообщили о избиениях, угрозах и психологическом давлении. По их словам, в этом участвовал лично глава департамента Дмитрий Сус.

22 сентября еще один сотрудник этого департамента был задержан по подозрению в завладении талонами на горючее при обыске.