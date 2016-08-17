СМИ: скандальный прокурор Сус заявил об угоне "бабушкиного" Audi Q7

Как сообщает Bihus.info, публикуя копию заявления, прокурор утверждает, что автомобиль угнали в 02:30 ночи 17 августа. Сообщение от службы 102 в полицию поступило в 03:50.

Заявив о преступлении, Сус определил себя как "безработный". Согласно указанной в заявлении квалификации (ст.289 ч.3.), незаконное завладение автомобилем произошло "с насилием, опасным для жизни и здоровья потерпевшего, угрозами такого насилия или задачей значительного материального ущерба".

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Как сообщалось накануне, Audi Q7 с номерами ВХ 9125 ВМ, которую использует прокурор, зарегистрирована на жительницу г. Хмельницкого Марию Юрчик 1930 г.н. 85-летняя женщина стала обладательницей этого кроссовера в июне 2015 г.

Как сообщал УНИАН, в связи с конфликтом между сотрудниками ГПУ и НАБУ, который произошел 12 августа, сегодня на акцию возле ГПУ собрались общественные активисты. Они, в частности, требовали освободить Дмитрия Суса с должности начальника управления по расследованию уголовных производств в сфере экономики, а также его коллег по управлению.

12 августа представители этого департамента незаконно задержали и в течение 11 часов без составления протоколов задержания удерживали в нем двух сотрудников оперативно-технического подразделения Национального антикоррупционного бюро. Сотрудники НАБУ на конспиративной квартире рядом с указанным департаментом ГПУ осуществляли наблюдение за прокурорами в рамках нескольких уголовных производств.

Задержанные сотрудники НАБУ сообщили об избиении, угрозах и психологическом давлении. По их словам, в этом участвовал лично Дмитрий Сус.