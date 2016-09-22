НАБУ задержало сотрудника скандального прокурора Суса за кражу талонов на бензин

Об этом сообщается на странице НАБУ в Facebook.

К НАБУ обратился один из сельских советов Черкасской области с заявлением о незаконном завладении старшим следователем по особо важным делам экономического департамента ГПУ талонами на горючее на несколько сотен литров.

По заявлению потерпевшей стороны, следователи ГПУ завладели талонам во время обыска. Обыск они проводили в ходе расследования по фактам получения неправомерной выгоды председателем сельсовета - ее подозревают в получении взятки в размере почти 5 млн грн. Есть подтверждение того, что украденные талоны использовал как сам следователь, так и его жена - для заправки личных автомобилей, сообщает НАБУ.

Сотруднику ГПУ инкриминируют злоупотребление служебным положением. При условии доказания вины в суде, это правонарушение "тянет" на срок от 3 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. (ч.3 ст.191 Уголовного кодекса Украины).

Антикоррупционное бюро отмечает, что кража талонов - не единственная проблема в данном деле.

"Разоблачение взяток - дело хорошее. Но это - подследственность НАБУ. Следователи ГПУ должны были своевременно проинформировать НАБУ о своих действиях. Не сделав этого, они нарушили ст.216 Уголовного процессуального кодекса Украины. Чем это грозит? Тем, что за нарушение подследственности доказательства, собранные следствием, могут быть признаны в суде недействительными. Следовательно, даже пойманные на горячем коррупционеры смогут избежать наказания", - подчеркивает НАБУ.

В департаменте, где работает задержанный прокурор, занимает должность и скандальный прокурор Дмитрий Сус.

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12 августа представители этого департамента незаконно задержали и в течение 11 часов без составления протоколов задержания удерживали в нем двух сотрудников оперативно-технического подразделения Национального антикоррупционного бюро. Сотрудники НАБУ на конспиративной квартире рядом с указанным департаментом ГПУ осуществляли наблюдение за прокурорами в рамках нескольких уголовных производств. Задержанные сотрудники НАБУ сообщили о избиениях, угрозах и психологическом давлении. По их словам, в этом участвовал лично Дмитрий Сус.

17 августа активисты требовали освободить Дмитрия Суса с должности начальника управления по расследованию уголовных производств в сфере экономики, а также его коллег по управлению.

В тот же день Сус заявил об угоне автомобиля Audi Q7 - незадолго до этого в СМИ была опубликована информация о том, что "универсал", на котором ездит прокурор, принадлежит его бабушке.