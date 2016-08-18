Конфликт между ГПУ и НАБУ будет расследовать СБУ - Луценко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Луценко сказал на совместном брифинге с Сытником.

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"Для того, чтобы следствие по этому резонансному инциденту было объективным, по предложению директора Национального антикоррупционного бюро господина Сытника я как генпрокурор, используя данные мне законом полномочия, передаю расследование всех производств, возбужденных НАБУ и ГПУ по результатам этого инцидента, в орган, который будет проводить неупреджене и объективное расследование, - до Службы безпки Украины", - подчеркнул Луценко.

Напомним, в Киеве 12 августа произошел конфликт между сотрудниками Генпрокуратуры и НАБУ.

Представители ГПУ незаконно задержали и в течение 11 часов без составления протоколов задержания удерживали двух сотрудников оперативно-технического подразделения Национального антикоррупционного бюро.

Сотрудники НАБУ на конспиративной квартире рядом с департаментом ГПУ осуществляли наблюдение за прокурорами в рамках нескольких уголовных производств. Задержанные сотрудники НАБУ сообщили о избиении, угрозах и психологическом давлении. По их словам, в этом участвовал лично прокурор Дмитрий Сус.