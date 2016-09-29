Взрыв авто под Львовом: подозреваемых в покушении на бизнесмена взяли под стражу

Подозреваемым в убийстве охранников львовского бизнесмена Копытко в качестве меры пресечения избрали два месяца под стражей без права залога, говорится в сюжете ТСН.

Как сообщила Генеральная прокуратура Украины, задержанных было пятеро, вместе с заказчиком.

Отметим, за убийство бизнесмена преступники должны были заработать два с половиной миллиона гривень.

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Как сообщал УНИАН, 29 августа в пригороде Львова в результате взрыва внедорожника Mercedes, который принадлежал одному из львовских предприятий, погибло трое человек - охранники руководителя предприятия, еще один был госпитализирован. Кроме того, после взрыва автомобиль был обстрелян из автоматического оружия. По данным полиции, взорванный и обстрелянный Mercedes принадлежал ОАО "Львовский хладокомбинат".

Во Львовской области в результате совместных действий сотрудников полиции и прокуратуры задержали четырех членов преступной группировки, которые 29 августа этого года совершили покушение с использованием взрывного устройства и стрелкового оружия на местного бизнесмена.