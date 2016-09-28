Взрыв авто под Львовом: в полиции рассказали детали покушения на бизнесмена, задержаны члены группировки

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил первый заместитель председателя Национальной полиции Вадим Троян.

Он сообщил, что преступники за обещание получить вознаграждение в сумме 2,6 млн грн два месяца готовили операцию по ликвидации бизнесмена.

Как отметил Троян, преступники заранее заложили взрывчатку под дорожное полотно, которое ремонтировалось. Первый раз осуществить преступный умысел они не смогли, поскольку бизнесмен в определенный день вовремя не вернулся из-за границы, поэтому преступление было совершено 29 августа. Первый автомобиль, в котором находилась охрана бизнесмена, был подорван управляемым взрывным устройством, второй - обстрелян из пулемета и автоматов. По словам Трояна, в совершении преступления принимали участие четверо человек, включая организатора убийства.

Сейчас все они задержаны, все уведомлены о подозрении, в ходе 10 обысков в квартирах преступников изъято оружие, боеприпасы и взрывчатка.

Троян также отметил, что в числе исполнителей покушения был гражданин Российской Федерации, который принадлежит к тамошним неофашистским движениям, проходил службу в вооруженных силах РФ и был заброшен спецслужбами на территорию Украины. Правоохранители устанавливают, с какой целью он находился в Украине.

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Как сообщал УНИАН, 29 августа в пригороде Львова в результате взрыва внедорожника Mercedes, который принадлежал одному из львовских предприятий, погибли три человека - охранники руководителя предприятия, еще один был госпитализирован. Кроме того, после взрыва автомобиль был обстрелян из автоматического оружия.

По данным полиции, взорванный и обстрелянный Mercedes принадлежал ОАО «Львовский хладокомбинат». Как написал на своей странице в Facebook пресс-секретарь МВД Артем Шевченко, взорванный и обстрелянный из автоматического оружия Mercedes принадлежал ОАО «Львовский хладокомбинат», председателем наблюдательного совета которого является Богдан Копытко «довольно известный в узких криминальных кругах Львовской области».