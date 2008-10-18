Появились расценки за эфирное время для предвыборной агитации

Телеканалы начали публиковать расценки за эфирное время для размещения материалов в рамках предвыборной агитации.

Соответствующие объявления ряда телеканалов размещены в газете “Голос Украины” за 17 октября.

Так, стоимость одной секунды эфирного времени телеканалов “Интер” и “Интер+” от 49,14 до 7 тыс. 903,3 грн., в зависимости от времени показа; телеканала “Энтер-фильм” - от 42,42 до 82,48 грн., телеканала “Энтер” – 27,27 грн. за 1 секунду, независимо от времени суток, ООО “ТРК “Экспресс-информ” и ООО “Телерадиокомпания “НБМ” – 34,26-107,04 грн. за 1 сек.

В то же время “Телекритика” на своем сайте 17 октября сообщает о расценках ряда других телеканалов и радио, в частности, Нового канала, СТБ, ТРК “Эра”.