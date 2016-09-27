В ГФС анонсировали задержания виновных в смертельных отравлениях алкоголем на Харьковщине

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня, 27 сентября, на брифинге заявил первый заместитель начальника ГУ ГФС Украины в Харьковской области Андрей Бежанов, который осуществляет координацию деятельности подразделений налоговой милиции.

Он подчеркнул, что прокуратура, ГФС и СБУ установили каналы поступления алкоголя в Харьковскую область.

«В данную минуту идет документирование, осуществляются неотложные следственно-оперативные мероприятия, сообщить в настоящее время могу только то, что установлены каналы поставки некачественного спирта на территорию Харьковской области. Кроме этого, выявлены подпольные цеха, где, возможно, изготавливалась водка, при употребление которой был установлен летальный исход», - сказал Бежанов.

«Из другой области поступил на территорию Харьковской области, как в настоящее время считает следствие, очень некачественный спирт», - добавил он.

Бежанов подчеркнул, что сегодня правоохранители проведут задержание лиц, причастных к изготовлению контрафактной водки.

«Дайте, пожалуйста, сутки-двое. Есть оперативная необходимость сейчас не давать никакой информации. У нас есть фото- и видеоматериалы, которые полностью раскрывают все это преступление», - подчеркнул Бежанов.

Читайте такжеСуд взял под домашний арест владельцев магазинов в Харьковской области, где продавался суррогатный алкоголь

Как сообщал УНИАН, в настоящее время подтверждены 18 смертей в результате отравления алкоголем в Харьковской области. Правоохранители задержали трех владельцев магазинов в трех районах области, где продавался некачественный алкоголь. Следствие продолжается по ч. 3 ст. 204 Уголовного кодекса Украины (изготовление некачественных продуктов, повлекшее тяжкие последствия).

24 сентября в Волчанске Харьковской области суд арестовал хозяйку магазинов, где продавался суррогатный алкоголь, определив ей размер залога в 275 тыс. грн.

25 сентября в Харьковской области суд взял под круглосуточный домашний арест двух владельцев магазинов, где продавался суррогатный алкоголь. Прокуратура обжаловала эти решения.

Также в городе Лиман Донецкой области пять человек погибли от отравления суррогатным алкоголем, это один человек сейчас находятся в реанимации.