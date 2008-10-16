Во Львове избили депутата

Депутат Львовского городского совета, член фракции БЮТ Василий КИРИЧЕНКО стал жертвой неизвестных лиц, которые совершили на него нападение в подъезде дома. Напавшие избили депутата и забрали портфель с ценными документами, который был при нем. В.КИРИЧЕНКО с многочисленными травмами был госпитализирован в больницу.

Об этом сообщил сегодня во время заседания сессии Львовского городского совета председатель фракции БЮТ во Львовском городском совете Юрий ГУДЫМА.

«Нападение на депутата было совершено 9 октября, когда он возвращался домой после пленарного заседания сессии Львовского городского совета. До сих пор не установлены личности напавших и мотивы совершенного. Мы призываем начальника Львовского городского управления внутренних дел Игоря ЦИКАЛА обратить на эту ситуацию особое внимание. Неприятнейшим является то, что случаи нападений и даже убийств граждан города уже перестали быть единичными случаями, поэтому обращаемся к львовской милиции с требованием принять немедленные меры по розыску, задержке и наказанию преступников, а также принять меры по снижению уровня преступности в городе Львове», - заявил Ю.ГУДЫМА.

Председатель Львовской областной организации партии «Батькивщина», народный депутат Украины Иван ДЕНЬКОВИЧ не исключает, что к организации нападения на депутата может быть причастен городской председатель города Винник «нашеукраинец» Теодор ГУДЗЯК.

«Исполком Винниковского городского совета, депутаты Винниковского городского совета выразили недоверие Теодору ГУДЗЯКУ и требовали его отстранения, поскольку «нашеукраинец» Т.ГУДЗЯК буквально «погряз» в злоупотреблениях со средствами, махинациях по продаже земельных участков в Винниках и сделками с государственным имуществом. Т.ГУДЗЯК всеми правдами и неправдами добился своего восстановления в суде. В.КИРИЧЕНКО, продолжая защищать интересы винниковской общины требует отстранения Т.ГУДЗЯКА в чем его поддерживает вся депутатская фракция БЮТ. Избиение В.КИРИЧЕНКО, допускаю, могло быть местью со стороны городского председателя города Винники и попыткой таким образом запугать его», - отметил И.ДЕНЬКОВИЧ.