Водителя, который пытался остановить убийцу полицейских в Днепре, наградили пистолетом (фото, видео)

Об этом на своей странице в Facebook написал советник главы МВД Антон Геращенко.

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"За проявленное мужество и смелость, попытку задержать вооружённого преступника, рискуя своей жизнью, водитель маршрутного такси, 62-летний Валерий Тимонин по приказу министра МВД Арсена Авакова награждён наградным оружием - пистолетом "Форт-17", - говорится в его сообщении.

Геращенко рассказал, что в Тимонина преступник выпустил две пули на поражение. Они прошли мимо него, попав в капот авто.

Аваков нагородив зброєю водія маршрутки, котрий намагався перешкодити втечі убивці патрульних поліцейських pic.twitter.com/7CcjRvy1kX — Громадське ТБ Дніпро (@hromadskeDnipro) September 26, 2016

Как сообщал УНИАН, водитель перегородил своим микроавтобусом дорогу злоумышленнику после убийства двоих патрульных.

Нападавший открыл огонь и по маршрутке, после чего водитель был вынужден разблокировать проезд.

Позже правоохранители задержали преступника.