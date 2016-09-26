Водителя, который пытался остановить убийцу полицейских в Днепре, наградили пистолетом (фото, видео)

14:14, 26 сентября 2016
Общество
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В Днепре наградили водителя маршрутки, который пытался заблокировать авто Александра Пугачева, убийцы патрульных. 

Водителя наградили пистолетом / facebook.com/anton.gerashchenko.7/

Об этом на своей странице в Facebook написал советник главы МВД Антон Геращенко.

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"За проявленное мужество и смелость, попытку задержать вооружённого преступника, рискуя своей жизнью, водитель маршрутного такси, 62-летний Валерий Тимонин по приказу министра МВД Арсена Авакова награждён наградным оружием - пистолетом "Форт-17", - говорится в его сообщении.

Награждение водителя-героя / Фото УНИАН

Геращенко рассказал, что в Тимонина преступник выпустил две пули на поражение. Они прошли мимо него, попав в капот авто.

Водителя наградили пистолетом / facebook.com/anton.gerashchenko.7/

Как сообщал УНИАН, водитель перегородил своим микроавтобусом дорогу злоумышленнику после убийства двоих патрульных.

Водитель получил наградной пистолет / Фото УНИАН

Нападавший открыл огонь и по маршрутке, после чего водитель был вынужден разблокировать проезд. 

Позже правоохранители задержали преступника.

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