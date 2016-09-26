Водитель маршрутки, который перегородил дорогу убийце в Днепре, получит медаль

Об этом сообщил мэр Днепра Борис Филатов.

"В 14:00 награждаю Валерия Николаевича Тимонина медалью "Защитник города", - написал Филатов на своей странице в Facebook.

"Город должен знать своих героев. Так бывает, что они могут находится рядом. За рулем маршрутного такси", - отметил мэр.

Как сообщал УНИАН, водитель перегородил своим микроавтобусом дорогу злоумышленнику после убийства двоих патрульных. Нападавший открыл огонь и по маршрутке, после чего водитель был вынужден разблокировать проезд.

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Позже правоохранители задержали преступника.

Трагедия произошла утром 25 сентября, когда экипаж патрульной полиции остановил автомобиль Citroen за нарушение правил дорожного движения. Водитель авто начал оказывать сопротивление работникам полиции, а затем сделал несколько выстрелов и скрылся с места происшествия. Работник патрульной полиции погиб, его напарница получила ранения и скончалась в больнице на операционном столе. Позже в полиции сообщили, что в убийстве патрульного подозревают 33-летнего уроженца Российской Федерации Александра Пугачева, который проживал в Торезе Донецкой области. С 2015 года находился в розыске за укрывательство от органов прокуратуры.

Сейчас Пугачев находится в одной из больниц Днепра, куда обратился за помощью вследствие ранения под вымышленной фамилией. Полиция взяла его под стражу, и в ближайшее время ему будет объявлено подозрение.