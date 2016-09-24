В ОБСЕ отреагировали на издевательства прокремлевского пропагандиста Филлипса над украинским заложником (видео)
ОБСЕ возмутилась издевательством прокремлевского пропагандиста Грэма Филлипса над освобожденным из плена украинским заложником Владимиром Жемчуговым.
Об этом на своей странице в Twitter написала представитель ОБСЕ по вопросам СМИ Дуня Миятович.
"Гадкий, позорный поступок, а не журналистика. Травля британского репортера над искалеченным украинским военнопленным возмутила Киев", - подчеркнула она.
Despicable, shameful act, this is not journalism! - British Reporter's Diatribe At Ukrainian POW Rankles Kyiv https://t.co/crZdCDCLP8— Dunja Mijatovic (@Dunja_Mijatovic) September 23, 2016
Как сообщал УНИАН, 17 сентября во время обмена пленными Филлипс прорвался в карету скорой помощи, где находился Владимир Жемчугов, и начал задавать ему провокационные вопросы. Тяжелораненого Жемчугова, у которого ампутированы конечности и выбиты глаза, террористы удерживали в плену около года.
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Посол Украины в Великобритании Наталья Галибаренко призвала власти Британии принять все возможные меры, чтобы остановить пропагандистскую деятельность журналиста Грэма Филлипса в Украине.
Посол Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в Украине Джудит Гоф отмечает, что украинская власть сама должна определить надлежащее наказание для пророссийского пропагандиста Грэма Филлипса из-за провокации во время обмена пленными.