В ОБСЕ отреагировали на издевательства прокремлевского пропагандиста Филлипса над украинским заложником (видео)

22:16, 24 сентября 2016
Общество
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ОБСЕ возмутилась издевательством прокремлевского пропагандиста Грэма Филлипса над освобожденным из плена украинским заложником Владимиром Жемчуговым.

Об этом на своей странице в Twitter написала представитель ОБСЕ по вопросам СМИ Дуня Миятович.

"Гадкий, позорный поступок, а не журналистика. Травля британского репортера над искалеченным украинским военнопленным возмутила Киев", - подчеркнула она.

Как сообщал УНИАН, 17 сентября во время обмена пленными Филлипс прорвался в карету скорой помощи, где находился Владимир Жемчугов, и начал задавать ему провокационные вопросы. Тяжелораненого Жемчугова, у которого ампутированы конечности и выбиты глаза, террористы удерживали в плену около года.

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Посол Украины в Великобритании Наталья Галибаренко призвала власти Британии принять все возможные меры, чтобы остановить пропагандистскую деятельность журналиста Грэма Филлипса в Украине.

Посол Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в Украине Джудит Гоф отмечает, что украинская власть сама должна определить надлежащее наказание для пророссийского пропагандиста Грэма Филлипса из-за провокации во время обмена пленными.

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