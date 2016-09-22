Посол в Британии просит выдворить прокремлевского пропагандиста Филлипса из Украины

Она напоминает, что Грэм Филлипс после его появления на востоке Украины в 2014-2015 годах на стороне пророссийских террористов был депортирован в июле 2014 года из Украины, а в марте 2016 года - из Латвии, снова обосновался в нашей стране - пока в оккупированном Крыму, передает ТСН.

"Он продолжает там отвратительно себя вести и позволять себе открытые публичные оскорбления в отношении граждан Украины и военнослужащих, которые защищают Украину", - подчеркнула Галибаренко.

"Этот самозванный журналист пытался сорвать освобождение из российского плена граждан Украины. Обращаясь отвратительно к одному из обмениваемых украинских заключенных - гражданскому некомбатанту, тяжело раненому миной, ослеплому, искалеченному и помещенному в тюрьму более чем на год пророссийскими террористами, господин Филлипс прибегал к хамскому поведению и обидам относительно инвалидности этого лица. Такое поведение является позорным и унизительным", - заявила посол.

Также она отметила, что, приехав в Крым через Россию, Филлипс прямо нарушил законы Украины относительно процедуры въезда на оккупированные территории. В мае 2014 года он был задержан силами безопасности Украины на основании поддержки пророссийских террористов в Луганской и Донецкой областях Украины и, по просьбе британской стороны, был выпущен в июле 2014 года и выслан с территории Украины. Ему был запрещен въезд в Украину в течение трех лет на основании угрозы национальной безопасности.

"Украина уважает рискованную работу независимых военных журналистов в Украине, которые транслируют правду, но мы никогда не будем терпеть никаких псевдожурналистов, которые подрывают нашу национальную безопасность, открыто провозглашают расовую дискриминацию и ненависть, выражают поддержку террористических методов и делают провокации с единственной целью распространения насилия", - подчеркнула Галибаренко.

Она попросила британскую сторону принять все возможные меры, в том числе по его проездным документам, чтобы остановить пропагандистскую работу Филлипса для российской оккупационной власти в Украине и для него, чтобы покинуть страну навсегда.

"Его действия являются позорными и отвратительными, и не делают ничего хорошего для имиджа Великобритании как сильного и последовательного сторонника Украины в противодействии российской агрессии. Своими действиями Филлипс наносит ущерб высоким стандартам британской журналистики", - подчеркнула дипломат.

Ранее в сети было опубликовано скандальное видео, как одиозный пророссийский пропагандист Грэм Филлипс морально издевался над освобожденным из плена террористов Владимиром Жемчуговым, который из-за подрыва на растяжке остался слепым и без рук.