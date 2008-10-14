Бывший Президент Украины Леонид КУЧМА вручил именные стипендии пяти лучшим по итогам прошлого года студентам Ужгородского национального университета.

Стипендиаты президентского фонда “Украина”, среди которых Юлия ИВАНЕНКО, Сергей РЯМОВ, Ярослав СТУПНИК, Дмитрий РАК, Ярослав МАРЬЯН, получили по 60 тыс. грн., что является единовременной выплатой за 2007-2008 учебный год. С сентября 2008 г. правление фонда “Украина” приняло решение об увеличении ежемесячного размера стипендии с сентября 2008 г. с 500 до 900 грн.

“Я очень надеюсь, что мы когда-нибудь перестанем тасовать одну и ту же колоду карт на высшем уровне и к власти придет молодая команда", - сказал Л.КУЧМА, обращаясь к студентам.

На встречу с экс-президентом были также приглашены ученики Украинского физико-математического лицея Киевского национального университета им. Тараса Шевченко. С этим лицеем фонд “Украина” сотрудничает давно. Ученики поблагодарили Л.КУЧМУ за поддержку в организации зарубежных поездок на международные олимпиады, в частности в Казахстан и Австрию. Команда Украинского физико-математического лицея в январе 2008 года в Астане (Казахстан) представляла Украину на ІV Международной Жаутиковской олимпиаде по математике и физике и была признана лучшей командой по физике среди 44 команд из 21 страны. На Х открытом Австрийском турнире юных физиков, который состоялся в городке Леобен в апреле 2008 года, команда лицея заняла почетное третье место.

В конце встречи ученики поздравили Л.КУЧМУ с прошедшим юбилеем и исполнили для него романс.