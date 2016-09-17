На Яворовском полигоне во время учений погиб военный

Военный-контрактник погиб во время учебных стрельб. Об этом Оперативное командование Запад сообщил на странице в Facebook.

Трагедия произошла 16 сентября 2016 около 22.00 во время проведения плановых занятий по огневой подготовке, в ходе выполнения упражнений стрельб из штатного вооружения боевых машин с ходу в ночное время. В командовании считают, что были нарушены меры безопасности.

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Предварительно установили, что экипаж одной из боевых машин пехоты потерял ориентацию на местности. Приняли бортовые огни боевой машины пехоты, которая находилась впереди, за огни, подсвечивающие цель. Руководитель занятия обнаружил, что нарушаются меры безопасности и дал команду на немедленное прекращение огня. Но экипаж боевой машины успел сделать выстрел.

«В результате пробития брони башни получил огнестрельное ранение военнослужащий. На месте происшествия силами медицинской роты бригады была оказана первая медицинская помощь и организована эвакуация в медицинское учреждение. К сожалению, во время эвакуации военнослужащий скончался в карете скорой помощи», - говорится в сообщении.

В Минобороны УНИАН сообщили, что погиб младший сержант службы по контракту, 35-летний львовянин.

Руководящий состав оперативного командования, командование воинской части выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу гибели родного им человека.

По приказу командира воинской части назначили служебное расследование.