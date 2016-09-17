СБУ: Замначальника штаба АТО подозревают в шпионаже на Россию

02:33, 17 сентября 2016
Общество
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Среди подследственных заместитель начальника штаба АТО, подполковник Нацгвардии, сотрудник отдела кадров военной части и военный ВСУ. 

фото: УНИАН

Под следствием сейчас находятся тринадцать человек, которых подозревают в работе на российские спецслужбы, сообщает пресс-служба СБУ по результатам работы контрразведки. 

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Также расследуется деятельность жителей разных областей, которые предположительно были на оперативной связи со спецслужбами РФ и передавали информацию с ограниченным доступом.  

Относительно 20 человек уже вступил в силу обвинительный приговор. В частности, приговорен к девяти годам лишения свободы сотрудник Генштаба ВС РФ, гражданин России. Осужден на 12 лет лишения свободы бывший офицер Воздушных Сил, который передавал россиянам информацию о маршрутах полетов военных самолетов.  

К девяти годам лишения свободы осужден бывший нацгвардеец, который собирал информацию по заданию российской спецслужбы.

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