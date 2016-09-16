Долгий путь домой: Украина передала Нидерландам украденные из голландского музея 11 лет назад картины

В посольстве Нидерландов в Украине при участии генерального прокурора Юрия Луценко состоялась торжественная передача картин голландских художников ХVII-ХVIII века, похищенных в 2005 году из музея Западной Фрисландии в Горне. Об этом сообщил корреспондент УНИАН.

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«Я хотел бы сегодня поздравить в первую очередь СБУ, которая после 10-летней кражи смогла в течение 10 месяцев своего расследования вернуть на родину эту красоту», - заявил Луценко.

«Мы сейчас видим шедевры голландского, на весь мир известного искусства, которые должны приносить удовольствие не отдельным ворам, а всему человечеству, поэтому для меня это также очень приятно участвовать в возвращении этих картин. Прежде всего я хотел бы поздравить господина директора галереи, который сможет дарить красоту посетителям со всего мира. Будем считать, что Украина также присоединилась к положительному результату», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, в декабре 2015 года на сайте музея Вестфрис (Westfries) голландского города Горн было размещено сообщение с просьбой к властям Украины помощь в возвращении украденных картин, за которые добровольческий батальон "Святой Марии" якобы требует 50 млн евро.

В сообщении говорилось, что были похищены 24 картины и 70 предметов из серебра XVI - XVIII ст. "Муниципалитет Хорна получил надежду, что картины и серебро будут возвращены, когда в прошлом году одна из похищенных картин появилась на одном из украинских сайтов. В июле 2015 года два человека сообщили Посольству Нидерландов в Киеве, что они представляют украинский добровольческий батальон. Этот батальон ОУН заявил, что имеет полную коллекцию украденных картин", - пояснили в музее.

Батальон выразил готовность передать картины, но при определенных условиях, одно из которых - не привлекать к этому процессу украинскую власть, а также выплатить им 50 млн евро, утверждали в музее.

В сообщении музея также отмечалось, что информаторы специалиста из похищенных произведений искусства Артура Бранда, которого приобщили к ведению переговоров, назвали два имени - лидера ВО «Свобода» Олега Тягнибока и экс-главы СБУ Валентина Наливайченко.

10 декабря 2015 года бывший первый заместитель командира добровольческого батальона ОУН, фигурант скандала с похищенными картинами Борис Гуменюк заявил, что украденные полотна находятся на оккупированной территории Донецкой области. В тот же день глава Национальной полиции Хатия Деканоидзе заявила, что украинские правоохранители готовы совместно с голландскими коллегами провести расследование по факту инцидента с похищенными из музея картинами.

В апреле 2016 года украинские правоохранители сообщили, что нашли четыре картины из этого музея.