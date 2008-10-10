Экономический кризис не оставляет шансов малому бизнесу

Экономический кризис не оставляет шансов на выживание малому бизнесу.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение высказал журналистам глава Государственного комитета Украины по вопросам регуляторной политики и предпринимательства Константин ВАЩЕНКО.

«Предпринимателям, которые начинают собственное дело, практически невозможно получить кредит. Банки приостановили кредитные программы или настолько увеличили кредитные ставки, что малый бизнес не может работать в таких условиях», - говорит он.

По его словам, проблема доступа к кредитам всегда остро стояла перед предпринимателями, но сегодня она намного усилилась.

«С другой стороны, те предприниматели, которые на сегодня уже прокредитованы, скажем, взяли технику в лизинг, столкнулись с проблемой разницы в курсах валют. Из-за этого они сегодня стоят перед выбором, или закрываться, или погашать этот кредит», - подчеркнул глава Госкомпредпринимательства.

Выход из кризиса К.ВАЩЕНКО видит в разработке конкретного плана действий Нацбанком и правительством, «как это сделала Россия, европейские страны, США».

«Хотелось бы понять, какая на сегодня политика Национального банка. С одной стороны, мы все знаем, что есть большой валютный резерв, и этим Национальный банк всегда гордился. С другой стороны, почему он сегодня не используется, или используется недостаточно для того, чтобы стабилизировать валютный курс», - отметил К.ВАЩЕНКО.