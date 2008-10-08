Торги на российской фондовой бирже остановили
12:01, 08 октября 2008Общество
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Индекс РТС рухнул на 11,25%
Торги на фондовой бирже РТС остановлены до специального распоряжения Федеральной службы по финансовым рынкам России (ФСФР).
Об этом сообщает официальный сайт РТС.
Напомним, торги на ведущей российской фондовой бирже РТС были приостановлены сегодня в 11:05 мск на один час. К моменту приостановки торгов индекс РТС рухнул на 11,25% - до 761,63 пункта.
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