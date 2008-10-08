Годовой уровень инфляции снижается пятый месяц подряд

По данным Госкомстата, сентябрьская инфляция составила лишь 1,1%, цены на продукты питания повысились на 0,3%, а цены производителей, впервые за последние годы, снизились на 1.8%. Экономические показатели сентября комментируют эксперты-экономисты.

Сергей Киселев, координатор экономических программ Школы политической аналитики при НАУКМА: «Уровень инфляции в сентябре (1,1%) можно назвать нормальным. Начало осени – традиционно сопровождается определенным повышениям инфляции, при этом нынешний показатель в два раза меньше, чем в сентябре прошлого года и входит в пятерку самых низких показателей инфляции за всю новейшую историю Украины. Стоит также отметить, что годовой уровень инфляции снижается уже пятый месяц подряд.

Впервые за последние три года снизился также уровень цен производителей. Частично это связано с общемировой уценкой на продукцию металлургии. Рост цен на продукты питания (0,3%) выглядит вполне умеренным, особенно в сравнении с подобным ростом в России (0,7%).

Собственно, основной причиной инфляции в сентябре стало подорожание табачных изделий – после того, как Верховная Рада проголосовала за повышение акцизов.

Стоит также отметить уценку на топливо ( в среднем на 6%). В этом есть доля усилий правительства, которое в последнее время плотно работает с нефтетрейдерами. Уценка на топливо, в свою очередь, в дальнейшем будет постепенно тормозить рост цен на другие товары через уменьшение стоимости транспортных услуг (подешевели за сентябрь на 1,1%).

В целом, учитывая мировой экономический кризис и политическую ситуацию внутри Украины, экономические результаты сентября можно оценить как вполне нормальные.

Ярослав Жалило, президент Центра антикризисных исследований: «Сентябрьский уровень инфляции можно назвать относительно невысоким – могло быть и больше, ввиду большого объема накопленного инфляционного потенциала и общей политической и экономической неопределенности. В то же время я бы не радовался имеющейся уценке производителей, потому что это – скорее признак общего охлаждения экономики, и происходит оно, в частности, за счет негативных процессов в металлургии и мировом экономическом кризисе. Учитывая это не стоит ожидать последующего снижения инфляции.

Игорь Бураковский, директор Института экономических исследований и политических консультаций:

«Показатель инфляции в сентябре – один из самых низких за последние годы. Кроме того, сентябрь – традиционно инфляционный месяц, следовательно, показатель 1,1% является очень неплохим. По этому показателю Украина сегодня выходит на годовую инфляцию около 16%, но ситуация, в том числе, политическая, в настоящее время быстро изменяется, так что тяжело прогнозировать какой будет итоговая инфляция-2008. Но можно сказать, что на протяжении нескольких месяцев мы наблюдаем торможение инфляционных процессов.

В этом месяце зафиксирована также уценка, которую можно объяснить определенным удешевлением ресурсов на мировых рынках и рекордным урожаем в сельском хозяйстве Украины производителей. Но выводы – тенденция это, или нет, логично делать за более длительный период, чем один месяц.

Вообще-то, для последующего торможения инфляции правительству можно посоветовать не делать избыточных расходов бюджетных средств, а за счет сэкономленных средств создать определенный стабилизационный фонд – поскольку и экономическую ситуацию в мире, и политическую ситуацию в Украине тяжело назвать благоприятной.

Владимир Рябошлик, экс-заместитель министра экономики:

«Сентябрьский показатель инфляции можно оценить как удовлетворительный. Хотя в годовом измерении инфляция все равно составит двузначную цифру, но, наверное, не такую большую, как прогнозировали пессимисты.

Свой взнос в торможение темпов инфляции, безусловно, сделал фактор большого урожая в аграрном секторе. Также много весит в этом плане замедление эмиссии Национального Банка Украины, которое состоялось в сентябре. То есть пока еще экономике удалось избежать существенных потрясений. В дальнейшем много будет зависеть от политической ситуации, от политической стабильности».

Виктор Лисицкий, экономист, вице-президент Ассоциации судостроителей Украины: «В последнее время затормозилась не только инфляция, но и рост индекса потребительских цен. В годовом измерении, при том, что инфляция в этом году остается достаточно высокой, сформировалась симпатичная тенденция снижения индекса потребительских цен. И, хотя цены на табачные изделия выросли – из-за повышения акцизов на эту продукцию, цены на мясо, например, снизились. Вообще рекордный урожай в этом году уже начал положительно отражаться на ценах.

Уверен, что не стоит обвинять в двузначном показателе инфляции персонально правительство. Экономика Украины малоэффективна в целом, и заложено это было еще лет за десять до распада СССР. Ни один премьер за год-полтора это не исправит. Вместо этого Юлия Тимошенко за время своего премьерства, дала целый ряд четких и правильных сигналов производителям: стоит вспомнить, сколько за это время состоялось предметных отраслевых совещаний – от животноводства до судостроения. К сожалению, политическая нестабильность пока еще не дает этим позитивным сигналам от главы правительства принести очевидные результаты. Но доля усилий премьер-министра в том, что цены производителей снизились до новой, более адекватной, точки равновесия, безусловно, есть».