Украина и Беларусь условились строить белорусские трактора под Киевом

Украина и Беларусь планируют к концу 2008 года создать совместное предприятие по производству белорусских тракторов в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в Киеве на пресс-конференции после 15-го заседания межправительственной украинско-белорусской комиссии по вопросам торгово-экономического сотрудничества сообщил первый вице-премьер-министр РБ Владимир СЕМАШКО.

Он уточнил, что производство мощностью 10-12 тыс. машин в год планируется организовать под Киевом.

Беларусь заинтересована в сотрудничестве с Украиной в области транспортного машиностроения. В частности, Владимир СЕМАШКО отметил заинтересованность в совместном производстве в Беларуси пассажирских и грузовых железнодорожных вагонов и автобусов «Богдан».

«Если бы в этом участвовал украинский капитал, то это было бы во благо и Украине и Беларуси», - отметил В.СЕМАШКО, подчеркнув, что такое производство может быть налажено на базе профильных предприятий в Гомельской области.