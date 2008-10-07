Крымских татар не устраивает нынешний статус автономии Крыма

Первый заместитель председателя крымскотатарского Меджлиса Рефат ЧУБАРОВ заявляет, что крымских татар не устраивает нынешний статус автономии республики.

Об этом Р.ЧУБАРОВ заявил на недавней встрече с депутатами Европарламента, сообщили УНИАН сегодня в пресс-службе Меджлиса.

«Крымские татары, как народ, имеет безусловное право на самоопределение – это требование и принцип всегда проходили главной линией на протяжении всей борьбы крымскотатарского национального движения с советской системой», - сказал первый заместитель руководителя Меджлиса.

Он отметил, что существующая в нынешнем статусе Крымская автономия «крымских татар не устраивает», и они выступают за создание национально-территориальной автономии в составе Украины. «Мы говорим о национально-территориальной автономии в составе Украины как форме самоопределения нашего народа на своей земле, – сказал Р.ЧУБАРОВ. – Существующая в нынешнем статусе Крымская автономия крымских татар не устраивает. Находясь здесь, у себя на родине, наш народ не имеет возможности эффективно участвовать в реализации даже тех полномочий, которые имеет сегодняшняя автономия. Принцип, на который опираются крымские политики – «правы те, кого больше», не имеет ничего общего с демократией, тем более, не по своей вине коренной народ Крыма оказался в численном меньшинстве на своей же земле».

Р.ЧУБАРОВ отметил, что возвращение крымских татар в Крым продолжается, поэтому должны быть приняты законы для решения вопросов как с обустройством людей, так и с восстановлением их прав. «Сегодня значительная часть украинского политикума не понимает того, что идет процесс возвращения целостного народа. Соответственно, должны быть приняты законы, дающие ответ на множество вопросов, связанных как с возвращением и обустройством людей, так и восстановлением неотъемлемых прав, присущих целостному народу», - отметил он.

«Необходимо четко определить права и обязанности крымскотатарского народа в Украине», - сказал первый заместитель председателя крымскотатарского Меджлиса, пояснив, что это касается вопросов представительства во власти, возвращения исторических названий населенным пунктам и т.д. «Но самое главное - в предоставлении народу правовых гарантий на возрождение и будущее развитие», - отметили в Меджлисе.

Члены Меджлиса указали на важность непосредственного участия европарламентариев в обсуждении и поиске путей разрешении крымскотатарской проблемы в Украине, а также в стимулировании принятия украинским государством законов «О восстановлении прав крымскотатарского народа» и «О статусе крымскотатарского народа в Украине».