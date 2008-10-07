Решающий день для украинской гривни

Для украинской гривни сегодня решающий день. Совет Нацбанка определит последующую судьбу нашей валюты. Об этом в эфире программы "Свобода слова" на ICTV сообщил председатель совета НБУ Петр Порошенко.

По его словам, Нацбанк не будет бороться со спекулянтами и не собирается больше проводить валютных интервенций для поддержки курса гривни. На прошлой неделе НБУ потратил на это почти 300 миллионов гривен из золотовалютных резервов.

Эксперты прогнозируют последующее падение гривни и называют цифру 5,5 за доллар до конца года.

Петр Порошенко: "Будет принято соответствующее обращение к правоохранительным органам, мы не собираемся молчать. Я только что получил приглашение от господина Гриценко к участию в комитете по вопросам национальной безопасности, где мы предоставим всю необходимую информацию для того, чтобы эта проблема не замалчивалась, и виновные должны быть наказаны".