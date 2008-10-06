Курс гривни на межбанке упал ниже 5,30 грн. за доллар

На украинском межбанковском валютном рынке продолжилось падение курса украинской валюты и сегодня он преодолел уровень 5,3 грн./долл.

Об этом УНИАН сообщил директор Департамента казначейства «БМ Банка» Тарас КИЯК.

Национальный банк Украины на рынок не выходил.

«Если так будет продолжаться, то, я думаю, что курс может достичь уровня 5,5 грн./долл.»,- сказал Т.КИЯК.

По словам дилеров, сегодня на межбанке торги по доллару США открылись на уровне 5,16-5,22, к закрытию торгов котировки были на уровне 5,32-5,33 грн./долл.

Напомним, в прошлую пятницу, после длительного перерыва НБУ вышел на рынок с продажей иностранной валюты по курсу 5 грн. за 1 долл. Но это не оказало существенной поддержки гривне.