Курс гривни на межбанке упал ниже 5,30 грн. за доллар
17:50, 06 октября 2008Общество
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Нацбанк на рынок не выходил
На украинском межбанковском валютном рынке продолжилось падение курса украинской валюты и сегодня он преодолел уровень 5,3 грн./долл.
Об этом УНИАН сообщил директор Департамента казначейства «БМ Банка» Тарас КИЯК.
Национальный банк Украины на рынок не выходил.
«Если так будет продолжаться, то, я думаю, что курс может достичь уровня 5,5 грн./долл.»,- сказал Т.КИЯК.
По словам дилеров, сегодня на межбанке торги по доллару США открылись на уровне 5,16-5,22, к закрытию торгов котировки были на уровне 5,32-5,33 грн./долл.
Напомним, в прошлую пятницу, после длительного перерыва НБУ вышел на рынок с продажей иностранной валюты по курсу 5 грн. за 1 долл. Но это не оказало существенной поддержки гривне.
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