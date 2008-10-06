Украинцев среди погибших от землетрясения в Киргизии не нашли
Информация МИД
Граждане Украины среди погибших и пострадавших в результате землетрясения в Киргизии не выявлены.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе МИД со ссылкой на Посольство Украины в Киргизской Республике, в ночь с 5 на 6 октября в Алайском районе Ошской области (Киргизия) были зафиксированы подземные толчки силой 8 баллов по шкале Рихтера.
Эпицентром землетрясения стало село Нура Алайского района, где разрушено 120 зданий, повреждены дороги и полностью отсутствует связь.
По предварительным данным МЧС Киргизстана, в результате подземных толчков 60 человек погибли и более 100 получили ранения.
Сегодня утром в зону стихийного бедствия вылетел министр по чрезвычайным ситуациям Киргизии с поисково-спасательной группой.
Посольство Украины в Киргизской Республике продолжает отслеживать ситуацию вокруг землетрясения.