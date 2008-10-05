Тимошенко: каждый из нас в неоплатном долгу

Премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО поздравила учителей с профессиональным праздником.

“Сегодня Ваш праздник. Праздник скромных, но достойных людей, праздник добра, мудрости и любви”, - говорится в приветствии премьера, размещенном на Правительственном портале.

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, “как бы ни бурлили политические страсти в стране, куда бы ни забросила нас судьба, есть в жизни вещи, которые никогда не обесцениваются, не тускнеют, не забываются. Это – Родная Земля, Мамина Любовь, Взгляд Первой Учительницы”.

Руководитель правительства уверена, что “даже через много-много лет все мы помним и первые палочки в тетрадях в косую линейку, и первые неуклюжие буквы написанные собственноручно под вашим заботливым взглядом”.

И поэтому, подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО, “каждый из нас, до самой глубины души, благодарен Вам за ваш неутомимый труд, и каждый из нас в неоплатном долгу перед Вами, который, к сожалению, никогда нельзя вернуть полностью”.