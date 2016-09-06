Мирослава Гонгадзе прокомментировала покупку Лещенко дорогой квартиры в центре Киева

Соответствующий комментарий Гонгадзе оставила на странице Лещенко в Facebook, где он объяснял, откуда у него деньги на такую квартиру.

В частности, Лещенко одним из источников, с помощью которых приобрел квартиру стоимостью примерно 8 миллионов гривень, назвал "займ" от основателя "Украинской правды" Елены Притулы. "Половина суммы приобретения - это займ от учредителя Украинской правды Елены Притулы сроком на 10 лет", - написал народный депутат.

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Комментируя это, Мирослава Гонгадзе отметила, что "дети Георгия Гонгадзе не получили даже одной гривни от основанного их отцом проекта (издания "Украинская правда" - УНИАН)".

"Может как совладелец создашь мне протекцию перед Еленой, может хоть на оплату обучения мне одолжит на "10 лет", - отметила Гонгадзе.

Как сообщал УНИАН, ранее СМИ сообщили о приобретении народным депутатом Сергеем Лещенко квартиры в новостройке в центре Киева площадью 192 квадратных метра, стоимость которой, по некоторым данным, составляет около 8 миллионов гривень.