Мирослава Гонгадзе прокомментировала покупку Лещенко дорогой квартиры в центре Киева
Журналист, вдова основателя "Украинской правды" Георгия Гонгадзе - Мирослава Гонгадзе, прокомментировала получения нардепом Сергеем Лещенко крупного займа от руководителя "Украинской правды" Елены Притулы на приобретение квартиры.
Соответствующий комментарий Гонгадзе оставила на странице Лещенко в Facebook, где он объяснял, откуда у него деньги на такую квартиру.
В частности, Лещенко одним из источников, с помощью которых приобрел квартиру стоимостью примерно 8 миллионов гривень, назвал "займ" от основателя "Украинской правды" Елены Притулы. "Половина суммы приобретения - это займ от учредителя Украинской правды Елены Притулы сроком на 10 лет", - написал народный депутат.
Читайте такжеДеньги из "черной кассы" ПР получали ВО "Свобода" и американский журналист Ларри Кинг - нардеп
Комментируя это, Мирослава Гонгадзе отметила, что "дети Георгия Гонгадзе не получили даже одной гривни от основанного их отцом проекта (издания "Украинская правда" - УНИАН)".
"Может как совладелец создашь мне протекцию перед Еленой, может хоть на оплату обучения мне одолжит на "10 лет", - отметила Гонгадзе.
Как сообщал УНИАН, ранее СМИ сообщили о приобретении народным депутатом Сергеем Лещенко квартиры в новостройке в центре Киева площадью 192 квадратных метра, стоимость которой, по некоторым данным, составляет около 8 миллионов гривень.