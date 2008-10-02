Украинские военные полетали на самолете С-130 ВВС США

Украинские и американские летчики военно-транспортной авиации осуществили совместные ознакомительные полеты на самолете С-130 Военно-Воздушных сил США.

Как сообщили УНИАН в Управлении пресс-службы Министерства обороны Украины, полеты состоялись в рамках визита в Украину экипажа американского транспортного самолета С-130. Мероприятие прошло на основе побратимских отношений между 25-й авиационной транспортной бригадой ВС Вооруженных сил Украины, дислоцирующейся в Мелитополе, и 86-м авиационным крылом Европейского командования ВВС США.

В Минобороны отметили, что главной целью визита американских военных летчиков является обмен опытом по вопросам осуществления диспетчерского контроля, планирования полетов, оперативного развертывания и технического обслуживания авиационной техники. Все это направлено на развитие возможностей частей воздушной компоненты Объединенных сил быстрого реагирования ВС Украины в сфере военно-транспортной авиации.

В ходе визита американские летчики приняли участие в проведении занятий с личным составом 25-й авиационной транспортной бригады по вопросам обслуживания авиационной техники и управления персоналом во время выполнения заданий.

Также американские летчики обменялись опытом со своими украинскими коллегами по вопросам привлечения военно-транспортной авиации ВВС США к выполнению перевозок, обсудили пакет других вопросов, представляющих взаимный интерес.

В свою очередь представители Воздушных сил ВСУ ознакомили американских авиаторов с возможностями основного транспортного самолета Воздушных Сил ВС Украины Ил-76МД.