На военных учениях в Крыму две ракеты полетели не в ту сторону

Во время учений на крымском полигоне Чауда произошли два ЧП: ракета из зенитно-ракетного комплекса БУК-М1 взорвалась едва стартовав, затем две ракеты из комплекса "С-300" полетели не в ту сторону и самоликвидировались в воздухе. Об этом рассказал источник близкий к учениям. В Минобороны эти факты подтвердили, но уточнили, что скорее всего виной возраст ракет (а учении использовались ракеты 1983-1985 годов выпуска). А вот изменение траектории могло произойти вследствие ошибки расчета траектории или проблем с наведением. К счастью, на этот раз обошлось без жертв.

Напомним, именно одна из подобных ракет в 2001 году тоже во время учений случайно сбила над Черным морем Ту-154.

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