В Симферополе коммунисты «взяли под контроль» вокзалы, площади и театры

В Симферополе активисты Коммунистической партии, Русской общины Крыма, Прогрессивной социалистической партии и ряда других сил сорвали сегодня сбор инициативной группы по проведению Всеукраинского референдума за изменение статуса Крыма с автономного на областной.

Как передает корреспондент УНИАН, в сообщении пресс-службы Крымского республиканского комитета Компартии Украины отмечается, что «попытка провести сбор инициативной группы по проведению референдума относительно отмены автономного статуса Крыма в Симферополе была провалена».

Лидер коммунистов Крыма, народный депутат Украины Леонид ГРАЧ заявил, что для предотвращения «наглого шабаша» коммунисты и их союзники «взяли под контроль вокзалы, все площади, театры и дома культуры Симферополя».

По данным КПУ, активисты правых сил собирались пройти по Симферополю в сторону центральной улицы Пушкина, к Дому офицеров. «Их встречали улюлюканьями на протяжении шествования по городским улицам. Им не удалось попасть не то, что в Дом офицеров, но и на саму улицу Пушкина», - заявили в КПУ. Активистов правых сил встретила «живая цепь» сторонников КПУ. «Люди стояли, взявшись за руки, скандируя: «Бандеровцы, вон из Крыма!», - говорится в сообщении коммунистов Крыма. Правых и левых разделяла цепь правоохранителей, в том числе бойцов «Беркута».

В итоге – активисты правых сил так и не смогли пройти к Дому офицеров, сбор инициативной группы провести не удалось. «Мы твердо заявляем: руки прочь от автономии! Требуем принятия мер от Президента, от Генеральной прокуратуры, которые должны прекратить все подобные провокации по разрушению автономии. В случае бездействия властей их молчание будет расцениваться как пособничество в деле по взрыву ситуации в Крыму», - сказал Л.ГРАЧ.

Напомним, Всеукраинское объединение «Свобода» организует сбор подписей под требованием назначить Всеукраинский референдум по народной инициативе относительно изменения статуса Крыма.