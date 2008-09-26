В Украине рыба «с берега» стоит 6 гривень за кило. А сколько платите вы?

В сентябре спрос на отечественную рыбу снизился в среднем на 30%, сообщает газета «Комментарии».

Издание отмечает, что проблемы, связанные с реализацией рыбной продукции в рознице испытывает большинство отечественных компаний по добыче морской и речной рыбы, а также рыбные хозяйства, которые специализируются на разведении рыбы в озерах и водоемах.

«На киевском рынке в сентябре продажи нашей рыбы уменьшились минимум на 30% по сравнению с летом», - отмечает глава правления рыбного хозяйства ОАО «Забирье» (Киевская обл.) Александр МОТУЗКА.

В Донецкой и Запорожской области в этом месяце продажи украинской рыбы, по информации Ассоциации рыбопромышленников «Приазовье» (Бердянск), также сократились. Динамика реализации за сентябрь снизилась в среднем на 25-30%, что характерно и для других регионов. Как утверждают представители компаний, сложившаяся ситуация для осени нетрадиционна, поскольку это период всплеска рыбных продаж. В прошлые года объемы реализации в первом осеннем месяце увеличивались на 30-40% в сравнении с летними месяцами.

Низкую конкурентоспособность украинской рыбы по сравнению с импортной представители компаний объясняют, в частности, недобросовестной деятельностью посредников. Перепродажа товара «по цепочке» приводит к взвинчиванию цен в несколько раз. Отпускные цены на рыбу у многих производителей вдвое ниже, чем в рознице. Покупая по 6 гривен за килограмм рыбу «с берега» посредники затем перепродают ее по цепочке, что и приводит к взвинчиванию цены

Со ссылкой на эксперта «Комментарии» отмечают, что в октябре ситуация с продажей рыбы украинского вылова ухудшится. В этом месяце на рынок массово выходят частные компании, которые арендуют внутренние водоемы с целью осеннего вылова рыба. Это и приведет к тому, что цены на украинскую рыбу упадут еще на 30-40% от уровня сентября. Такое развитие событий может привести к банкротству и вытеснению с рынка самых слабых игроков, прогнозируют «Комментарии».