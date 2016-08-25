Журналисты назвали имена полицейских, присутствовавших при убийстве мужчины на Николаевщине (список)

Об этом сообщают "Наші гроші", ссылаясь на собственные источники.

Так, на вызов, который закончился смертью 31-летнего Александра Цукермана, прибыли:

Трубаченко Василий Викторович 1993 г.р.

Лемеха Владимир Николаевич 1992 г.р.

Ляхвацкий Денис Александрович 1988 г.р.

Хоменко Николай Николаевич 1990 г.р.

Богач Роман Николаевич 1992 г.р.

Причипойда Александр Леонидович, 1990 г.р.

Вместе с тем издание отмечает, что на месте происшествия было две группы полицейских, которые прибывали неодновременно.

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По информации органов прокуратуры, непосредственно к инциденту причастны трое сотрудников полиции.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 24 августа в Кривоозерском районе Николаевской области во время задержания полицейскими скончался 32-летний мужчина. Как утверждают в полиции, умерший сопротивлялся, поэтому полицейские применили "меры физического воздействия и наручники".

В пресс-службе прокуратуры Николаевской области сообщили, что 24 августа в Кривом Озере почти 200 местных жителей пикетировали прокуратуру и райотдел полиции в связи с гибелью мужчины, который умер во время задержания полицейскими.