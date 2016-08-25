Деканоидзе решила расформировать отделение полиции в Кривом Озере и выехала туда

"Сейчас мы ожидаем результаты служебного расследования. Мной принято решение о расформировании отделения полиции Кривого Озера. Наказать виновных – общая позиция Нацполиции, Генпрокуратуры и Министерства внутренних дел Украины. Никто не будет покрывать виновных", - заявила Деканоидзе, передает 112 Украина.

Деканоидзе отправилась в Кривое Озеро, она возьмет на личный контроль ход служебного расследования относительно законности действий полицейских.

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Как сообщал УНИАН, в ночь на 24 августа в Кривоозерском районе Николаевской области во время задержания полицейскими умер 32-летний мужчина. Как утверждают в полиции, умерший сопротивлялся, поэтому полицейские применили «меры физического воздействия и наручники».

Генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил, что трое полицейских, подозреваемых в избиении мужчины, задержаны.

По данным судмедэкспертизы, в задержанного несколько раз выстрелили в упор из травматического пистолета.