Прокуратура просит для троих полицейских из Кривого Озера арест без права залога

Об этом говорится в сообщении на сайте прокуратуры Николаевской области.

По словам заместителя прокурора Николаевской области Степана Божила, на данный момент установлено, что трое сотрудников полиции, которые прибыли на место инцидента в ночь на 24 августа, "имеют непосредственное отношение к смерти потерпевшего и к превышению служебных полномочий".

"Что касается других, то на данный момент не установлено достаточных данных, чтобы мы обоснованно подозревали их в совершении уголовного правонарушения", - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, в ночь на 24 августа в Кривоозерском районе Николаевской области во время задержания полицейскими скончался 32-летний мужчина. Как утверждают в полиции, умерший сопротивлялся, поэтому полицейские применили "меры физического воздействия и наручники".

Генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил, что задержаны трое полицейских, которые подозреваются в избиении мужчины.

Прокурор Николаевской области Тарас Дунас направил в Кривое Озеро следственную группу во главе со своим заместителем.

По опубликованным в СМИ данным судмедэкспертизы, житель Кривого Озера Александр Цукерман скончался от огнестрельных ранений.

Глава Национальной полиции Хатия Деканоидзе заявила, что отделение полиции в Кривом Озере будет расформировано.