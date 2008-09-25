Назначен новый начальник ГАИ Донецкой области

В Донецке начальник Департамента ГАИ МВД Украины генерал-майор милиции Сергей КОЛОМИЕЦ и начальник ГУМВД Украины в Донецкой области генерал-майор милиции Николай КУПЯНСКИЙ представили руководящему составу УГАИ Донецкой области нового руководителя Управления - подполковника милиции Марьяна БЛАЖИВСКОГО.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Управления ГАИ Донецкой области, новый руководитель управления М.БЛАЖИВСКИЙ служит в органах внутренних дел более 20 лет, из них 15 - в ГАИ. До нынешнего назначения он занимал руководящие должности в подразделениях ГАИ Украины, работал заместителем начальника УГАИ Запорожской области.