Украина присоединилась к Конвенции ООН о правах инвалидов и Факультативном протоколе к ней.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Документ подписал в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО.

Справка УНИАН. 13 декабря 2006 года Генеральная ассамблея ООН консенсусом одобрила Конвенцию о правах инвалидов.

Конвенция является первым всеобъемлющим международно-правовым документом, направленным на защиту прав лиц с различными видами устойчивых физических, психических, умственных или сенсорных нарушений.

Она содержит 50 статей, направленных на защиту и поощрение прав инвалидов, ликвидацию дискриминации по отношению к ним, обеспечение их права на работу, медицинское обслуживание, образование и полное участие в жизни общества, а также доступ к правосудию, личную неприкосновенность, свободу от эксплуатации и злоупотреблений, свободу передвижения.

Согласно Конвенции, государства должны принять и выполнять законы и другие меры, направленные на улучшение правовой защиты инвалидов. Также они обязаны отменить законодательные акты и бороться со всеми традициями и практикой, которые допускают дискриминацию в отношении лиц с ограниченными физическими возможностями.