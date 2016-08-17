Заседание по делу бойцов "Торнадо" снова перенесли, обвиняемые заявили об избиении конвоирами

Об этом на своей странице в Facebook сообщил народный депутат Игорь Мосийчук.

«Судебное заседание по делу спецбатальона "Торнадо" перенесено на пятницу, 19 августа, на 14:00 в связи с госпитализацией избитого вчера бойца», - написал он.

Ранее Мосийчук сообщил, что «торнадовцы» согласились на этапирование в суд после фиксации побоев.

«После фиксации побоев, нанесенных вчера, торнадовцы согласились на этапирование в Оболонский райсуд Киева после замены конвоя. Конвой сейчас заменили, и торнадовцев этапируют в суд», - сообщил он.

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Как сообщал УНИАН, сегодня должно было состояться очередное заседание суда по делу бойцов «Торнадо». Однако один из защитников «торнадовцев» сообщил, что обвиняемые отказались покидать СИЗО из-за того, что их несколько раз во время доставки в зал суда избили конвоиры.

16 августа в Интернете была распространена информация о якобы избиении бойцов расформированной роты «Торнадо», в частности Николая Цукура. 9 августа бойцы батальона "Торнадо" также заявляли о пытках и избиении одного из них в здании суда.

17 июня 2015 года суд арестовал восьмерых бойцов роты "Торнадо" ГУ МВД Украины в Луганской области по подозрению в совершении ряда тяжких преступлений. По данным Генеральной прокуратуры, досудебным расследованием установлено, что командир роты Руслан Онищенко в период с января до середины марта 2015 года создал преступную организацию из числа подчиненных. Участники преступной группы удерживали в подвале местных жителей и пытали, заявили в ГПУ. В тот же день министр внутренних дел Арсен Аваков подписал приказ о расформировании роты патрульной службы милиции особого назначения «Торнадо».