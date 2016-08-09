В Оболонском райсуде отменили все сегодняшние заседания кроме дела "торнадовцев", возле здания произошла потасовка

«В связи с сообщениями о возможном блокировании работы суда, для обеспечения безопасности посетителей и участников процессов, 09.08.2016 в суде нерабочий день, кроме рассмотрения уголовного производства в отношении сотрудников роты патрульной службы милиции особого назначения «Торнадо» ГУМВД Украины в Луганской области», - сообщается на портале «Судебная власть Украины».

Здание суда по периметру оцеплено бойцами Национальной гвардии и полицейскими.

Группа людей пришла, чтобы поддержать “торнадовцев”.

Как сообщает РБК-Украина, представители Нацгвардии, которые оцепили здание райсуда, пытались задержать одного из активистов, который пришел поддержать "торнадовцев", после чего завязалась потасовка. Вскоре она завершилась, а силовики отпустили активиста.

Как сообщал УНИАН, 17 июня 2015 года суд арестовал восьмерых бойцов роты патрульной службы милиции особого назначения "Торнадо" по подозрению в совершении ряда тяжких преступлений.

По данным Генеральной прокуратуры, досудебным расследованием установлено, что командир роты Руслан Онищенко в период с января до середины марта 2015 года создал преступную организацию из числа подчиненных. Участники преступной группы удерживали в подвале местных жителей и пытали.

Министр внутренних дел Арсен Аваков подписал приказ о расформировании роты «Торнадо».

Адвокат “торнадовцев” Владимир Якимов заявляет, что обвинения по статье Уголовного кодекса Украины удовлетворение половой страсти неестественным способом сфабриковали, чтобы провести судебное заседание в закрытом режиме.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом адвокат заявил журналистам.

Он, в частности, назвал статьи Уголовного кодекса Украины, которые инкриминируются его подзащитным в обвинительном заключении. “Там есть создание преступной организации — статья 255, есть статья 365 — превышение служебных полномочий, 289 — незаконное завладение транспортным средством, есть 146 статья — незаконное лишение свободы, есть 127 — пытки и 342, которую инкриминируют только Онищенко — сопротивление при задержании. А также 153 статья — удовлетворение половой страсти неестественным способом”, - сказал он.

Также Якимов отметил, что обвинение по статье 153 УК Украины было сфабриковано следствием для того, чтобы перенести судебное заседание в закрытый режим. “Для того чтобы дело было закрытым, одна из потерпевших заявила, что якобы ее кто-то там трогал, и обвинение по этой статье строится только на ее показаниях”, - сказал он.

По его словам, обвиняемые уже доставлены в помещение суда, однако заседание может не состояться.

"У нас небольшая заминка из-за того, что один из адвокатов задействован в деле Онищенко (народного депутата Александра Онищенко - УНИАН). И поэтому адвокат сейчас находится в следственном изоляторе со следственной группой. Поэтому я не знаю, состоится ли заседание. Я разговаривал с ребятами (обвиняемыми - УНИАН). Они против того, чтобы заседание было без адвоката", - сказал Якимов.