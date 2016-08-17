Мэру Торецка вручили подозрение в посягательстве на территориальную целостность Украины

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Донецкой области.

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Слипцова подозревают в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч.1 ст.258-3 (участие в террористической группе или террористической организации) и ч.2 ст.110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) УК Украины.

Сейчас прокуратура готовит ходатайство в суд об избрании чиновнику меры пресечения в виде содержания под стражей.

Следствием установлено, что мэр связан с организацией и проведением на территории Торецка незаконного референдума об объявлении государственной самостоятельности террористической организации «ДНР».

По данным прокуратуры, подозреваемый чиновник 15 апреля 2014 года председательствовал на заседании сессии городского совета и вносил в повестку дня вопрос о назначении незаконного референдума в Торецке.

«Кроме мэра и депутатов, участие в сессии принимали представители террористической организации «ДНР», которые призвали признать псевдореспублику и незаконно сняли и вынесли из сессионного зала флаг Украины», - говорится в сообщении.