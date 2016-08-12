Прокуратура вызывает на допрос экс-начальника милиции Донетчины, способствовавшего созданию "ДНР" и оставшегося там

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области, следственным отделом прокуратуры области расследуется уголовное производство по ч.1 ст.258-3 (создание или участие в террористической группе или террористической организации) и ч.2 ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением, приведшее к тяжким последствиям) УК Украины в отношении генерал-майора милиции, который в 2014 году изменил присяге сотрудника правоохранительных органов Украины и способствовал созданию на территории Донецкой области террористической организации «ДНР».

Прокуратурой установлено, что уроженец Донецка Романов 1968 года рождения в период с февраля по март 2014 года, находясь на должности начальника ГУ МВД в Донецкой области, не организовал надлежащую работу ведомства по предотвращению антиукраинских митингов в Донецке и привлечение к уголовной ответственности радикально настроенных сторонников так называемого «референдума» об отделении территории Донецкой области от Украины.

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Кроме того, во время захвата административного здания Донецкой областной государственной администрации глава милицейского главка лично выступил перед участниками общественных беспорядков и пообещал им сотрудничество со стороны милиции.

Из-за того, что подельник террористов находится на временно оккупированной территории, прокуратурой Донецкой области принято решение о проведении в отношении него специального досудебного расследования.

В настоящее время Романову заочно объявлено о подозрении в совершении указанных уголовных правонарушений, а также он объявлен в розыск.

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15, 16 и 17 августа текущего года прокуратура Донецкой области официально вызывает на допрос Романова для вручения ему сообщения о подозрении, допроса в качестве подозреваемого, окончания досудебного расследования и ознакомления с материалами уголовного производства.