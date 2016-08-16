В Днепре патрульные полицейские пересядут на лошадей
13:59, 16 августа 2016Общество
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В Днепре конный патруль полиции будет охранять парк Шевченко, однако начиная с 2017 года.
Сейчас город ищет деньги на закупку 6 лошадей для патрульной полиции / фото: УНИАН
Об этом заявил зам мэра Михаил Лысенко на пресс-конференции в ИА "Днепр.Пост".
Сейчас город ищет деньги на закупку 6 лошадей для патрульной полиции.
"Во-первых это красиво, во-вторых на лошади легче догонять преступников, в-третьих - это не очень дорого. На закупку, содержания и кормления шести лошадей из бюджета будет тратиться 900 тыс грн в год", - сказал Лысенко.
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