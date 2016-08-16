В Днепре патрульные полицейские пересядут на лошадей

Об этом заявил зам мэра Михаил Лысенко на пресс-конференции в ИА "Днепр.Пост".

Сейчас город ищет деньги на закупку 6 лошадей для патрульной полиции.

"Во-первых это красиво, во-вторых на лошади легче догонять преступников, в-третьих - это не очень дорого. На закупку, содержания и кормления шести лошадей из бюджета будет тратиться 900 тыс грн в год", - сказал Лысенко.