Российские СМИ сообщили о задержании 7 "диверсантов" в оккупированном Крыму

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Семь человек задержаны, в том числе координаторы из Крыма – местная агентура", — заявил собеседник агентства.

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Как сообщал УНИАН, сегодня в ФСБ России заявили, что якобы предотвратили совершение в Крыму террористических актов, подготовленных Главным управлением разведки Министерства обороны Украины, объектами которых были критически важные элементы инфраструктуры и жизнеобеспечения полуострова.

В ФСБ утверждали, что в результате оперативно-розыскных мероприятий в ночь на 7 августа в районе города Армянск выявлена "группа диверсантов". Также в ФСБ заявили о ликвидации «агентурной сети» Главного управления разведки Минобороны Украины.