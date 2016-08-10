Генштаб показал, каким будет парад на День Независимости (видео)

16:26, 10 августа 2016
Общество
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Генштаб ВСУ обнародовал видео репетиции военного парада, который пройдет в День Независимости в Киеве.

9 августа украинские военные провели очередную репетицию парада ко Дню Независимости. / facebook.com/GeneralStaff.ua

Напомним, ранее на взлетной полосе Государственного предприятия "Антонов", в Киеве, состоялась тренировка сводных парадных подразделений Вооруженных Сил Украины и других силовых структур, которые примут участие в военном параде.

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В этом году в торжествах примут участие более 4 тысяч военнослужащих Вооруженных Сил Украины, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы, сотрудников Национальной полиции Украины, а также более 200 единиц военной техники.

Согласно указу президента Украины - Верховного Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины, 24 августа состоится военный парад по случаю Дня Независимости Украины.

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