Генштаб показал, каким будет парад на День Независимости (видео)

Напомним, ранее на взлетной полосе Государственного предприятия "Антонов", в Киеве, состоялась тренировка сводных парадных подразделений Вооруженных Сил Украины и других силовых структур, которые примут участие в военном параде.

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В этом году в торжествах примут участие более 4 тысяч военнослужащих Вооруженных Сил Украины, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы, сотрудников Национальной полиции Украины, а также более 200 единиц военной техники.

Согласно указу президента Украины - Верховного Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины, 24 августа состоится военный парад по случаю Дня Независимости Украины.