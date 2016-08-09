Военные провели очередную репетицию парада ко Дню Независимости (фоторепортаж)

15:41, 09 августа 2016
Общество
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Во вторник, 9 июля, на взлетной полосе Государственного предприятия "Антонов", в Киеве, состоялась тренировка сводных парадных подразделений Вооруженных Сил Украины и других силовых структур, которые примут участие в военном параде.

facebook.com/GeneralStaff.ua

В этом году в торжествах примут участие более 4 тысяч военнослужащих Вооруженных Сил Украины, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы, сотрудников Национальной полиции Украины, а также более 200 единиц военной техники, сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ на свои странице в Facebook.

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Отмечается, что впервые в истории участие в параде примут военнослужащие Сил специальных операций и резервисты, которые входят в состав стратегического резерва ВСУ, созданного на случай обострения ситуации с целью усиления украинского войска.

Во время парада военнослужащие продемонстрируют новые образцы парадной и повседневной формы одежды.

Военная техника, привлеченная к мероприятию, – это модернизированная техника, которая поступила с заводов, и техника, что находилась в созданном Министерством обороны резерве. После проведения парада все образцы техники и вооружения будут переданы в воинские части и подразделения ВСУ.

Как известно, согласно указу президента Украины - Верховного Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины, 24 августа состоится военный парад по случаю Дня Независимости Украины.

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