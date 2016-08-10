САП сегодня передаст в Интерпол документы для объявления Онищенко в международный розыск

Об этом сообщил заместитель руководителя САП Владимир Кривенко в эфире телеканала "112 Украина".

"Соломенский суд дал разрешение на его (Онищенко – УНИАН) задержание для его доставки в суд для рассмотрения ходатайства об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Наш следующий шаг – сегодня мы готовимся предоставить определение суда о задержании Александра Романовича украинскому бюро Интерпола", - заявил он.

Кривенко добавил, что САП "попробует сработать с иностранными партнерами оперативно, чтобы была выставлена так называемая "красная карточка", и Александр Романович, если он будет находиться в одной из стран, на которую распространяется юрисдикция Интерпола, мог быть оперативно задержан".

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"После его задержания будем решать вопросы, в соответствии с действующим законодательством, об экстрадиции и последующем рассмотрении ходатайства о содержании под стражей", - отметил заместитель руководителя САП.

Как сообщал УНИАН, в июне НАБУ и САП заявили о разоблачении организованной преступной группировки, которое причинило ущерб государству в размере более 3 миллиардов гривень в результате совместной деятельности на основании соглашений, заключенных с ПАО "Укргазвыдобування".

Организатором коррупционной схемы, по данным НАБУ, является Онищенко.

5 июля Верховная Рада дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Онищенко. Но до того он, пользуясь депутатской неприкосновенностью, выехал из Украины. Сейчас Онищенко, по последним данным, находится в Лондоне.

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27 июля генеральный прокурор Юрий Луценко подписал сообщение о подозрении Онищенко.

НАБУ уже дважды вызывало его на допрос в качестве подозреваемого, однако он ни разу не появился.

5 августа в Антикоррупционном бюро заявили, что детективы готовят ходатайство в суд о принудительном приводе подозреваемого, и после соответствующего постановления они смогут объявить Онищенко во всеукраинский и международный розыск.

9 августа Соломенский районный суд Киева разрешил задержать Онищенко с целью его привода для участия в рассмотрении ходатайства о применении меры пресечения в виде содержания под стражей.