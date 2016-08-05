Онищенко пригласил детективов допросить его в Лондоне

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Я на законных основаниях живу в Лондоне, у меня здесь ряд дел, в том числе юридически готовлюсь к участию в судебном процессе по анонсированной процедуре попытки моей экстрадиции. Кроме того, орган следствия имеет мои контакты в Лондоне, а также контакты юридической фирмы, представляющей мои интересы. Формально повестку я не получал. Но как и раньше, я готов к следственным действиям и еще раз приглашаю детективов и прокуроров на встречу в Лондоне. При допросе, отвечу на все без исключения вопросы. И развею все претензии ко мне", - говорится в сообщении.

Читайте такжеОнищенко снова не явился на допрос, НАБУ будет просить о принудительном приводе

Как сообщал УНИАН, в июне НАБУ и САП заявили о разоблачении организованной преступной группировки, которая причинила ущерб государству в размере более 3 млрд грн в результате совместной деятельности на основании соглашений, заключенных с ПАО "Укргазвыдобування". Организатором коррупционной схемы, по данным НАБУ, является народный депутат Онищенко.

5 июля Верховная Рада дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Онищенко. Но до этого он, пользуясь депутатской неприкосновенностью, покинул Украину. Генеральный прокурор Юрий Луценко 27 июля подписал сообщение о подозрении Онищенко. 29 июля Национальное антикоррупционное бюро Украины Онищенко вызвало на допрос в качестве подозреваемого 2 августа на 11:00, однако он не явился.