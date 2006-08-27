Три поколения семьи Башмет (фото)
19:18, 27 августа 2006Общество
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Концерт по случаю 80-летия Абрама Борисовича Башмета во Львове
Всемирно известный дирижер, лучший альтист планеты Юрий Башмет и его отец Абрам Борисович Башмет после окончания концерта по случаю 80-летия Абрама Борисовича во Львове в субботу, 26 августа 2006 г. В концерте также принял участие камерный оркестр "Солисты Москвы".
На фото 3 - дочь Мария; на фото 5 - Виктор Третьяков
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