Три поколения семьи Башмет (фото)

Всемирно известный дирижер, лучший альтист планеты Юрий Башмет и его отец Абрам Борисович Башмет после окончания концерта по случаю 80-летия Абрама Борисовича во Львове в субботу, 26 августа 2006 г. В концерте также принял участие камерный оркестр "Солисты Москвы".

На фото 3 - дочь Мария; на фото 5 - Виктор Третьяков