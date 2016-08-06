Смертельное ДТП на столичном Печерске: суд арестовал водителя грузовика, сбившего коммунальщика

Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец.

«Шевченковский райсуд столицы сегодня, 6 августа, удовлетворил соответствующее ходатайство прокуратуры города Киева, избрав безальтернативную меру пресечения в виде содержания под стражей для подозреваемого», - написала она.

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Представитель прокуратуры напомнила, что экспертиза обнаружила 2,8 промилле алкоголя в крови водителя.

Кроме того, по ее словам, этот мужчина ранее привлекался к ответственности за управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения.

Как сообщал УНИАН, 5 августа в Печерском районе столицы пьяный водитель грузовика насмерть сбил работника коммунального предприятия.